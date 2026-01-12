Upstart Holdings Aktie

Upstart Holdings

WKN DE: A2QJL7 / ISIN: US91680M1071

12.01.2026

Why Upstart Stock Lost 29% in 2025

Why Upstart Stock Lost 29% in 2025

Shares of Upstart Holdings (NASDAQ: UPST), the volatile fintech stock, finished lower last year after a series of up-and-down movements. Despite strong growth in the underlying business due to the rollout of a new AI model and falling interest rates, fears about rising credit risk seemed to overcome the positive signs in the business. As a result, the stock finished the year down 29%, according to S&P Global Market Intelligence.As you can see from the chart below, the stock was up more than 25% on two separate occasions last year, though it lost those gains both times.
Upstart Holdings Inc Registered Shs 39,86 -5,48%

