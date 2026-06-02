UR-Energy Aktie
WKN DE: A0HMUF / ISIN: CA91688R1082
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02.06.2026 18:32:41
Why Ur-Energy Stock Jumped Over 20% Today
Shares of Ur-Energy (NYSEMKT: URG) are on fire today, soaring 23% as of Tuesday noon.There's no earnings report and no corporate updates. Instead, a multi-billion-dollar announcement just dropped elsewhere in the industry, and investors believe this single move could reshape the U.S. nuclear supply chain, instantly turning attention to Ur-Energy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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