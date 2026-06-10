Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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10.06.2026 18:19:47
Why Uranium Energy Stock Is Plummeting Again Today
Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) is facing a sharp sell-off, with shares plunging another 8.7% today as of 11:15 a.m. ET Wednesday. The uranium stock has now lost over 23% value just this week, as of this writing.Uranium Energy generated zero revenue last quarter, compelling at least one analyst to reduce the stock's price target. But is there something more to the story than meets the eye? Could this be a deliberate management strategy to not sell anything?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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