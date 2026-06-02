Uranium Energy Aktie
WKN DE: A0JDRR / ISIN: US9168961038
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02.06.2026 20:42:41
Why Uranium Energy Stock Jumped 11% on Tuesday
Shares of Uranium Energy (NYSEMKT: UEC) popped on Tuesday, trading 11% higher as of 1 p.m. ET and logging nearly 26% gains in just 10 trading days, as of this writing.This morning, Uranium Energy announced it will report its next quarterly earnings on June 9. However, it's not the pre-earnings anticipation that sent the uranium stock soaring. The sudden buying frenzy is a direct reaction to an industry development that investors believe could create significant opportunities for the uranium miner.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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