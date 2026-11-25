Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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25.11.2026 19:03:19
Why Urban Outfitters Stock Crashed on Wednesday
Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) stock tumbled 12.1% through 12:40 p.m. ET Wednesday despite beating (barely) on Q3 earnings last night.
Heading into the report, analysts expected Urban Outfitters to earn $1.52 per share on $1.67 billion in quarterly sales. As it turned out, Urban Outfitters earned $1.54 per share, while sales met the consensus.
That hardly seems like the kind of results to spark a 12% sell-off! And yet it did. So what went wrong?
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Analysen zu Urban Outfitters Inc.
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