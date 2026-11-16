USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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16.11.2026 19:15:05
Why USA Rare Earth Stock Dropped Again Today
USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) stock crashed after earnings last week... and never really recovered.
Shares of the rare-earth metals-miner and rare-earth magnets-maker closed Friday trading nearly 7% below where it began last Monday. This Monday, USA Rare Earth is diving once again, down 10.5% through 12:55 p.m. ET.
And you can blame William Blair for that.
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Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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08.11.26
|Ausblick: USA Rare Earth A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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09.08.26
|Ausblick: USA Rare Earth A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
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|-10,66%
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