Of the numerous signals that investors look for as green flags for buying a stock, one of the most common is insider buying. And this is precisely what's contributing to the rise in USA Rare Earth (NASDAQ:USAR) stock today.

As of 3:06 p.m. ET, shares of the rare-earth mining stock are up 4.7%, retreating from an earlier rise of 11.6%.

Image source: Getty Images.

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