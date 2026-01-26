Rare Holdings Aktie

ISIN: ZAE000092714

26.01.2026 18:03:43

Why USA Rare Earth Stock Is Soaring Today

Bitter cold may be bearing down on much of the country this morning, but investors are warming up to USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock in a big way. After much speculation, the company announced an equity deal with the United States government.As of 11:56 a.m. ET, shares of USA Rare Earth are up 12%, pulling back from their earlier 29.5% climb.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
