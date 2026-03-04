USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
|
04.03.2026 18:00:00
Why USA Rare Earth Stock Plummeted 15.7% Last Month But Has Climbed in March
USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) stock lost ground in February's trading. The deep-sea mining company's share price fell 15.7% in the month, according to data from S&P Global Market Intelligence. Across the same period, the S&P 500 and the Nasdaq Composite declined 0.9% and 3.4%, respectively. USA Rare Earth's valuation slid last month despite the announcement of moves from the U.S. government to bolster domestic mineral access. Despite bearish pressures last month, the stock is still up roughly 75% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|18,91
|-2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX im Plus -- DAX fällt zurück -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex gibt seine Gewinne im Handelsverlauf wieder ab. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.