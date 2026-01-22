Rare Holdings Aktie
ISIN: ZAE000092714
|
22.01.2026 20:30:23
Why USA Rare Earth Stock Spiked Higher Today
Shares of rare earths miner USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) rallied on Thursday, up 22.4% as of 12:48 p.m. EDT.Rare-earth miners have been on a tear this week, as the Trump Administration's threats over Greenland have once again put critical minerals front and center in the investing conversation. However, there has also been real progress at certain rare-earths companies this week.Two days ago, USA Rare Earth spiked following the announcement that its Less Common Metals Europe SAS subsidiary will develop a metal and alloy production facility in France, partially subsidized by the French government. Then yesterday, the company's larger Australian rare-earth mining peer, Lynas Rare Earths Limited (OTC: LYSD.Y), reported earnings, showing strong 43% revenue growth over the prior year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu USA Rare Earth Inc Registered Shs -A-
|
05.11.25
|Ausblick: USA Rare Earth A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: USA Rare Earth A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: USA Rare Earth A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)