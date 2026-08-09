USANA Health Sciences Aktie
WKN: 923145 / ISIN: US90328M1071
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09.08.2026 18:28:51
Why Usana Health Sciences Stock Plummeted This Week
Usana Health Sciences (NYSE: USNA) stock saw a huge valuation contraction this week in response to disappointing second-quarter results. The company's share price declined 30% across the stretch. Meanwhile, the S&P 500 rose 3.6%, and the Nasdaq Composite gained 5.2%.Usana published its second quarter results on Aug. 4, and both sales and earnings for the period came in significantly worse than the average analyst estimates. In addition to the weak Q2 print, the company also issued new forward guidance that disappointed the market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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