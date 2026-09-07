UWM a Aktie
WKN DE: A2QFQA / ISIN: US91823B1098
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08.09.2026 00:31:26
Why UWM Holdings Stock Dived by 20% Last Month
United Wholesale Mortgage (NYSE: UWMC) had an August to forget. An unsuccessful acquisition attempt impacted the quarterly results the mortgage originator reported that month, and the impact wasn't positive. Relatedly, it announced a large-scale fundraising effort that raised concerns about stock dilution.
Largely due to the strong investor sell-off these events engendered, UWM's stock fell by more than 20% over the course of August.
UWM's second-quarter results were unveiled on Aug. 5. For the period, it earned $888 million in revenue, up 17% year over year. The company's specialty is mortgage originations; these were essentially flat at $39.7 billion.
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Nachrichten zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-
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05.08.26
|Ausblick: UWM A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-
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