Valaris Aktie
WKN DE: A3CNQC / ISIN: BMG9460G1015
|
17.02.2026 23:20:03
Why Valaris Limited Stock Took it on the Chin Today
What a difference one week is making in the life of offshore contract drilling services specialist Valaris Limited (NYSE: VAL). A mere eight days after announcing it was being acquired for a premium, the company's share price fell by more than 7% on Tuesday. Investors were disquieted by the delay in their company's latest earnings release, and were likely concerned about the acquirer's share price slide during that trading session.Before market open that morning, Valaris announced the delay. It said it has rescheduled its release of fourth-quarter results to this Thursday, Feb. 19. The company also cancelled its planned conference call to discuss the period.
Nachrichten zu Valaris Ltd Registered Shs
|
29.10.25
|Ausblick: Valaris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Valaris veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Valaris Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Valaris Ltd Registered Shs
|90,28
|1,48%
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.