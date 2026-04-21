Valmont Industries Aktie
WKN: 858096 / ISIN: US9202531011
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21.04.2026 17:25:15
Why Valmont Industries Stock Is Skyrocketing Today
Beating analysts' revenue and earnings expectations, Valmont Industries (NYSE: VMI) reported first-quarter 2026 financial results this morning before the market opened. The sharp rise in the infrastructure stock today contrasts with the meager 0.7% gain it achieved in the first three months of 2026.As of 10:37 a.m. ET, shares of Valmont are up 14.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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