Vera Therapeutic a Aktie
WKN DE: A3CPQG / ISIN: US92337R1014
|
07.01.2026 13:50:31
Why Vera Therapeutics Is Rising In Pre-market?
(RTTNews) - Vera Therapeutics (VERA) announced the atacicept Biologics License Application for the treatment of adults with immunoglobulin A nephropathy was accepted for Priority Review by the FDA. The BLA, which was submitted using the Accelerated Approval Program, was assigned a PDUFA target action date of July 7, 2026.
Marshall Fordyce, Founder and CEO of Vera Therapeutics, said: "FDA's Priority Review designation reinforces the need for new therapies that can reshape the IgAN treatment landscape. We remain committed to working with the FDA to facilitate a thorough review of the BLA."
In pre-market trading on NasdaqGM, Vera Therapeutics shares are up 23.8 percent to $57.59.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
|48,13
|-1,13%