Vera Therapeutic a Aktie
WKN DE: A3CPQG / ISIN: US92337R1014
|
08.01.2026 01:21:35
Why Vera Therapeutics Stock Zoomed Higher Today
One of the happiest moments an investor in the biotech sector can have is when one of his or her companies reports a regulatory submission for a promising product. Sure enough, investors snapped up shares of Vera Therapeutics (NASDAQ: VERA) on Wednesday, sending them to a nearly 5% gain, on the company's news that it made such a filing. That morning, Vera announced that its biologics license application (BLA) for its atacicept was accepted for priority review by U.S. healthcare regulator, the Food and Drug Administration (FDA). Atacicept is a drug that targets IgA nephropathy (IgAN), a kidney affliction that's also known as Berger's disease. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
Analysen zu Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Vera Therapeutics Inc Registered Shs -A-
|47,69
|-2,03%