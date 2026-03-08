Veritone Aktie
WKN DE: A2DR5Y / ISIN: US92347M1009
|
08.03.2026 12:00:00
Why Veritone Stock Plummeted 21% Last Month But Is Climbing In March
Veritone (NASDAQ: VERI) stock suffered a big sell-off in February. The company's share price fell 21% in a month of trading that saw the S&P 500 index fall by 0.9% and the tech-heavy Nasdaq Composite index sink 3.4%. Veritone specializes in software tools used to turn unstructured data into actionable insights and saw a big valuation pullback last month as investors broadly reduced exposure to AI stocks and software plays. The company's share price is now down roughly 36% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Veritone Inc Registered Shs
