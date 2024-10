Why Verizon Stock Was Slipping Today

Shares of Verizon Communications (NYSE: VZ) were falling today after the telecom giant posted disappointing revenue results on weakness in wireless equipment and due to a slow phone upgrade cycle.As of 11:44 a.m. ET, Verizon stock was down 4.3%.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool