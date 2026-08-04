Vertex Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 882807 / ISIN: US92532F1003

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04.08.2026 23:37:56

Why Vertex Pharmaceuticals Stock Ticked Higher on Tuesday

A banner Tuesday for U.S. stocks was also a prosperous one for Vertex Pharmaceuticals' (NASDAQ: VRTX) shares. The company reported encouraging, if not spectacular, quarterly results, and investors bought into it sufficiently to push it to a nearly 2% gain that trading session.Vertex unveiled its second-quarter results after market close on Monday, hence the following day's mildly positive investor reaction. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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