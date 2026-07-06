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WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

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06.07.2026 16:04:00

Why Vertiv and Eaton Are the Ultimate Infrastructure Plays for the AI Boom

While software providers and chipmakers grab the biggest headlines, the artificial intelligence (AI) revolution is fundamentally a hardware story. The massive computing clusters required for artificial intelligence cannot run without two critical elements: staggering amounts of electrical power and highly sophisticated cooling systems.Industrial companies Vertiv (NYSE: VRT) and Eaton (NYSE: ETN) help provide the essential infrastructure that keeps these artificial intelligence-focused data centers running.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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