Vertiv Holdings Aktie

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WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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09.08.2026 16:00:00

Why Vertiv Is 1 of the Best-Kept Secrets of the AI Data Center Boom

Chip and memory stocks have grabbed the headlines, but one of the best-kept secrets in the artificial intelligence (AI) boom are the companies easing the power bottleneck. Vertiv (NYSE: VRT) is a leader in delivering power and cooling solutions for data centers and other markets, and demand for its technology is booming.There's a looming shortage of electricity to support data center expansion and rising chip density inside these "AI factories." That's why leading cloud companies are investing not only in chips but also in power management systems that squeeze more compute out of every watt. That shift is already helping drive consistent 20%-plus quarterly revenue growth for Vertiv, with more runway ahead.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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