Vertiv Holdings Aktie

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WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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22.07.2026 20:43:49

Why Vertiv Stock Zoomed 107% in Just Six Months of 2026

Vertiv Holdings (NYSE: VRT) stock more than doubled in the first half of 2026, surging 106.7% overall according to data provided by S&P Global Market Intelligence. It hit a 52-week high of $379.93 in mid-May.When hyperscalers committed to spending over $650 billion combined going into 2026, they ran into a massive physical bottleneck. Artificial intelligence (AI) data centers stacked with high-density chips draw insane amounts of power and generate heat that would melt standard air-conditioning and power systems. Multi-billion-dollar AI infrastructures would crumble if you can't cool down those server racks 24X7.That's where Vertiv stepped in and essentially cornered the market. Between explosive order flows, earnings growth, and acquisitions, the stock skyrocketed in the first six months of the year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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