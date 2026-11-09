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WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045

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09.11.2026 22:38:45

Why Via Transportation Stock Rocked the Market Today

One of the better routes to increased wealth on Monday was owning Via Transportation (NYSE:VIA) stock. The transport solutions specialist reported third-quarter results that impressed investors, and as a result, its stock rose by more than 14% over the course of the day.

Via published its third-quarter results before market open that trading session, revealing that it earned $144 million in revenue during the period. This was a robust 31% higher on a year-over-year basis.

Image source: Getty Images.

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