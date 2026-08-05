ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
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05.08.2026 20:42:32
Why ViaSat Stock Dropped After Earnings
Satellite communications company ViaSat (NASDAQ: VSAT) stock tumbled 4.5% through 2 p.m. ET Wednesday after reporting mixed earnings last night.As TheFly.com reports, ViaSat's fiscal Q1 2027 earnings of $0.17 per share (non-GAAP) were nearly twice the $0.09 per share that analysts expected; however, the company's revenue fell just short of the predicted $1.2 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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