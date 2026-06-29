ViaSat Aktie
WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008
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29.06.2026 17:04:11
Why Viasat Stock Went to the Moon Today
Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is buying Iridium Communications (NASDAQ: IRDM) for $8 billion, as the two space companies just announced -- and it's getting investors in other space stocks pretty excited this morning. Viasat (NASDAQ: VSAT) stock, for example, isn't involved in the RKLB-IRDM deal at all, but as of 10:50 a.m. ET it's already up 17.1% -- even more than Rocket Lab's 9.2% bump, and nearly as much as Iridium's 20.7% gain!Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu ViaSat Inc.
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