Why Virgin Galactic’s stock just had its worst day ever, after a record-smashing 7-day run

Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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02.06.2026 19:53:00
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The space-tourism company made a move to pay off some debt, but investors aren’t happy that it will issue new shares to do so.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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