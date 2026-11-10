Volkswagen Aktie

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WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

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10.11.2026 06:00:21

Why Volkswagen wants to sell its China-made cars to the world

The German group is changing its strategy in the world’s largest car market as it struggles with a sharp downturnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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