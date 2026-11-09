Voyager Technologies Aktie
WKN DE: A41ADA / ISIN: US92892B1035
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09.11.2026 20:25:43
Why Voyager Technologies Stock Went to the Moon on Monday
Voyager Technologies (NYSE:VOYG)stock rocketed nearly 17% through 2:10 p.m. ET Monday on news that NASA has chosen it (and seven other companies) to perform lunar cargo deliveries worth up to $10 billion.
Image source: Getty Images.
According to the NASA press release, the following eight companies have been chosen to compete task-by-task for awards under the Commercial Lunar Payload Services, or CLPS initiative:
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