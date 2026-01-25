Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Taiwan Semiconductor Manufacturing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

25.01.2026 07:45:00

Why Wall Street Is Wrong About Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) is coming off another solid year, gaining 54% in 2025. It has many tailwinds and an excellent business model, and Wall Street rates it a buy -- with 98% of 49 covering analysts calling it one.However, the average consensus target price is $408.50, or a 25% increase over the next 12 to 18 months. While that might sound encouraging, I think Wall Street is wrong; I think TSMC can go much higher.Image source: Taiwan Semiconductor.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
