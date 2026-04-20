Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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20.04.2026 12:46:00
Why Wall Street Loves Microsoft Stock Despite It Falling 23%
Shares of Microsoft (NASDAQ: MSFT) fell as much as 36% in late March before rebounding. Even after the bounce, the stock is still down about 23% despite the business continuing to perform well.The decline coincided with a broader rotation out of artificial intelligence (AI) stocks. Yet analysts remained bullish throughout the sell-off, with recent calls citing Microsoft's AI and cloud momentum.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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