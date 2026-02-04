Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
04.02.2026 03:22:00
Why Walmart, Verizon, Altria, and Other Safe Dividend Stocks Jumped Today
Amid heightened volatility in the stock market, investors sought shelter in defensive stocks on Tuesday.By the close of trading, Walmart (NASDAQ: WMT), Verizon (NYSE: VZ), and Altria (NYSE: MO) all saw their stock prices rise by roughly 3%.These dividend stocks can put more cash in your pocket. Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)