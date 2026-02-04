Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

04.02.2026 03:22:00

Why Walmart, Verizon, Altria, and Other Safe Dividend Stocks Jumped Today

Amid heightened volatility in the stock market, investors sought shelter in defensive stocks on Tuesday.By the close of trading, Walmart (NASDAQ: WMT), Verizon (NYSE: VZ), and Altria (NYSE: MO) all saw their stock prices rise by roughly 3%.These dividend stocks can put more cash in your pocket. Image source: Getty Images. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
