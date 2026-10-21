Weatherford International Aktie
WKN DE: A0RF77 / ISIN: CH0038838394
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21.10.2026 23:43:32
Why Weatherford International Stock Crushed it Today
Weatherford International (NASDAQ:WFRD) delivered its latest set of quarterly earnings after market close on Tuesday, and investors reacted positively the following day. Thanks in no small part to a convincing bottom-line beat, market players eagerly bought shares of the oil and gas industry equipment maker, sending the stock to a nearly 8% gain that trading session.
The third quarter saw Weatherford book $1.14 billion in total revenue, down from $1.23 billion in the same period of 2025. All three of the company's primary business units slumped over that one-year span, with top-line declines in the single-digit percentage range.
Image source: Getty Images.
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