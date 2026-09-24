Welltower Aktie
WKN DE: A1H74M / ISIN: US42217K6010
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25.09.2026 01:32:47
Why Welltower Stock Topped the Market on Thursday
Investors owning Welltower (NYSE: WELL) were doing relatively well on Thursday. Shares of the healthcare-focused real estate investment trust (REIT) received an upgrade from an analyst who tracks its fortunes, making the stock more attractive. The company's shares bumped 1.6% higher on a day when the benchmark S&P 500 index essentially flatlined.
Before market open that day, Michael Mueller of JPMorgan Chase's J.P. Morgan changed his rating on Welltower to overweight (read: buy) from his previous neutral. He also set a price target of $260 per share, which is 11% higher than Thursday's closing price.
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