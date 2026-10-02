Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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02.10.2026 19:25:56
Why Western Digital Stock Just Crashed
Computer hard-drive manufacturer Western Digital (NASDAQ:WDC) stock tumbled 11.7% through 1 p.m. ET Friday -- but not for any fault of its own.
Instead, investors seem to be selling off Western Digital stock amid reports that rival Toshiba -- currently the No. 3 producer of hard disk drives worldwide -- is expanding its production capacity to grab more market share.
Presumably, including market share that belongs to Western Digital.
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