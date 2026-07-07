Wheaton Precious Metals Aktie
WKN DE: A2DRBP / ISIN: CA9628791027
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07.07.2026 22:50:54
Why Wheaton Precious Metals Stock Slumped by Nearly 14% in June
Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM) was hardly a golden stock in June. Although the company operates under something of an offbeat business model in the precious metals mining industry, it's nevertheless subject to movements in the prices of such goods. Which, to put it mildly, were generally decreasing that month. This dampened enthusiasm for Wheaton's equity, and it fell by nearly 14%.Every investor nurses a secret hope that a rally in their chosen asset or asset class will last forever. For a few months late in 2025 and early this year, it seemed that might just be the case with gold, silver, and other valuable minerals. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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