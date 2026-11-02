Wingstop Aktie
WKN DE: A14UYK / ISIN: US9741551033
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02.11.2026 23:05:26
Why Wingstop Stock Keeps Going Up
Shares of Wingstop (NASDAQ:WING) climbed nearly 9% on Monday, furthering their post-earnings announcement ascent.
Image source: Getty Images.
The restaurant chain reported its third-quarter financial results on Oct. 28.
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