Worthington Steel Aktie

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WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012

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26.03.2026 15:44:38

Why Worthington Steel Stock Dropped Today

Shares of Worthington Steel (NYSE: WS) were heading lower today after the company posted solid top-line growth, but disappointing bottom-line results, as the company noted a challenging macroeconomic environment and pressure from tariffs. As a result, the stock was trading down 12.8% as of 10:01 a.m. ET this morning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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