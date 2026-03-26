Worthington Steel Aktie
WKN DE: A3EYZG / ISIN: US9821041012
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26.03.2026 15:44:38
Why Worthington Steel Stock Dropped Today
Shares of Worthington Steel (NYSE: WS) were heading lower today after the company posted solid top-line growth, but disappointing bottom-line results, as the company noted a challenging macroeconomic environment and pressure from tariffs. As a result, the stock was trading down 12.8% as of 10:01 a.m. ET this morning.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Worthington Steel Inc Registered Shs
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24.03.26
|Ausblick: Worthington Steel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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10.03.26
|Erste Schätzungen: Worthington Steel veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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21.01.26
|Klöckner-Aktie unverändert: Worthington Steel kauft weitere Anteile (dpa-AFX)
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16.12.25
|Ausblick: Worthington Steel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.12.25
|Erste Schätzungen: Worthington Steel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Worthington Steel Inc Registered Shs
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|Worthington Steel Inc Registered Shs
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