NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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16.07.2026 01:47:00

Why Would Nvidia Invest $2 Billion in a Company Helping Build an Alternative to NVLink?

Imagine AT&T joined a coalition building an alternative to Verizon's network. Then Verizon invested $2 billion in AT&T. After that, Verizon asked AT&T to make its devices and network infrastructure compatible with Verizon's network, too.That sounds strange. Why invest in a company helping build an alternative to your own network? A version of that relationship is now taking shape in artificial intelligence.Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) supports UALink, an open interconnect standard designed to give AI chipmakers an alternative to Nvidia's (NASDAQ: NVDA) proprietary NVLink fabric. Marvell has developed technology that can help customers build custom accelerators, switches, and scale-up networks around the standard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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