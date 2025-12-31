Xeris Biopharma Holdings Aktie
WKN DE: A3C4ZC / ISIN: US98422E1038
01.01.2026 00:49:57
Why Xeris Biopharma Stock Zoomed 7% Higher on Wednesday
A competitor's setback was Xeris Biopharma's (NASDAQ: XERS) gain on Hump Day. On news that a potential commercial threat to one of its three commercialized drugs had been neutralized (at least for now), investors piled into Xeris stock, sending it to a more than 7% price gain. A bullish analyst note reinforced this positive sentiment.That would-be rival is Xeris's fellow biotech Corcept Therapeutics. Wednesday morning, the company announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) had not approved its relacorilant, a medication used to treat hypertension (high blood pressure) associated with the hormonal disorder hypercortisolism, also known as Cushing's syndrome. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Xeris Biopharma Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Xeris Biopharma Holdings Inc Registered Shs
|6,20
|0,65%