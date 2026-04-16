York Water Aktie
WKN: 603050 / ISIN: US9871841089
|
16.04.2026 19:41:37
Why York Water Stock Just Sank to a 52-Week Low
Why should shares of a company that provides an essential service like water that has nothing to do with geopolitical tensions or global supply chain snarls suddenly fall?For York Water (NASDAQ: YORW), the answer lies in its latest announcement, which hasn't gone down well with investors. The water stock was trading 5% lower as of 1 p.m. ET Thursday after dropping 8.4% in early trading.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu York Water CoShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu York Water CoShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|York Water CoShs
|25,40
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX und DAX in Grün -- Wall Street springt an -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Plus, während der deutsche Leitindex sich mit positiven Vorzeichen zeigt. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag tiefer.