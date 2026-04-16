York Water Aktie

York Water für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 603050 / ISIN: US9871841089

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16.04.2026 19:41:37

Why York Water Stock Just Sank to a 52-Week Low

Why should shares of a company that provides an essential service like water that has nothing to do with geopolitical tensions or global supply chain snarls suddenly fall?For York Water (NASDAQ: YORW), the answer lies in its latest announcement, which hasn't gone down well with investors. The water stock was trading 5% lower as of 1 p.m. ET Thursday after dropping 8.4% in early trading.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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