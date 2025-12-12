Walmart Aktie

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

12.12.2025 16:34:23

Why You Can No Longer Find Walmart on the NYSE

Are you looking for the Walmart (NASDAQ: WMT) ticker on the New York Stock Exchange?After more than half a century trading on the NYSE, you'll no longer find Walmart there. The retailing behemoth just moved its listing from the NYSE to the tech-heavy Nasdaq exchange. Its first day of trading on the Nasdaq was Dec. 9.Apparently, the company is attempting to position itself as a technology firm.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
