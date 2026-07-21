People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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21.07.2026 11:11:20

Why young people are struggling to find entry-level jobs

Young people in much of the world face growing competition for entry-level jobs as graduate numbers rise, hiring slows and AI-driven disruption adds uncertainty to career prospects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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