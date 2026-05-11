1Spatial Aktie
WKN: A0F4YJ / ISIN: GB00B09LQS34
|
11.05.2026 17:36:14
Why Your Investing Stomach Matters More Than Your IQ in the Stock Market
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall breaks down why even the smartest people in history have lost big sums investing in stocks. He also uses Amazon (NASDAQ: AMZN) and Coca-Cola (NYSE: KO) to break down why having a stomach for volatility is so important to finding -- and holding -- big winners.*Stock prices used were from the Morning of May 8, 2026. The video was published on May 11, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu 1Spatial Plc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu 1Spatial Plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!