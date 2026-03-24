CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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24.03.2026 11:15:00
Why Your Medicare Premium Just Went Up (and What You Can Do About It)
If you're on Medicare, you've probably noticed that you're paying more in 2026. That could be due to the higher standard Part B premium or, if you're a high earner, the increase in your Income Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA).The IRMAA is a surcharge added to Medicare Part B and Part D for those earning over certain thresholds. While it doesn't affect every Medicare recipient, its increases can still cut into a budget.Across the board, the cost of medical care is up 3.4% over last year, and if you're struggling to pay for health coverage in retirement, no increase is welcome. However, you're not without options. Here are three: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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