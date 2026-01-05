Zeta Global a Aktie
WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051
|
05.01.2026 23:52:07
Why Zeta Global Stock Is Soaring in After-Hours Trading
Starting the first full week of trading in 2026 on an auspicious note, Zeta Global (NYSE: ZETA) climbed 8.8% during regular trading hours. But the bulls' appetite for the advertising stock grew only larger after the bell rang. The company announced a collaboration with OpenAI, and investors are clearly thrilled. As of 5:18 p.m., Zeta Global stock was up 9.4% from where it ended after today's regular trading session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zeta Global Holdings Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Zeta Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Zeta Global A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Zeta Global A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)