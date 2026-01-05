Zeta Global a Aktie

Zeta Global a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CR1U / ISIN: US98956A1051

05.01.2026 23:52:07

Why Zeta Global Stock Is Soaring in After-Hours Trading

Starting the first full week of trading in 2026 on an auspicious note, Zeta Global (NYSE: ZETA) climbed 8.8% during regular trading hours. But the bulls' appetite for the advertising stock grew only larger after the bell rang. The company announced a collaboration with OpenAI, and investors are clearly thrilled. As of 5:18 p.m., Zeta Global stock was up 9.4% from where it ended after today's regular trading session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
