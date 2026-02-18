Integrated Aktie
ISIN: KW0EQ0608889
|
18.02.2026 01:45:10
Why ZIM Integrated Shipping Services Stock Surged Today
Shares of ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) popped on Tuesday after the Israeli cargo carrier struck a deal to be acquired by larger rival Hapag-Lloyd (OTC: HPGLY). By the close of trading, ZIM's stock price was up more than 25% after rising as much as 35% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
