Why ZIM Integrated Shipping Services Stock Surged Today

Shares of ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) popped on Tuesday after the Israeli cargo carrier struck a deal to be acquired by larger rival Hapag-Lloyd (OTC: HPGLY). By the close of trading, ZIM's stock price was up more than 25% after rising as much as 35% earlier in the day.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
