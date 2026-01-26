ZOOM Aktie
Why Zoom Stock Zoomed More Than 11% Higher on Monday
Although stocks of companies linked to artificial intelligence (AI) have been something of a see-saw these past few months, investors are still clearly excited about the technology. On Monday, an analyst noted that Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM) could benefit materially from a recent AI investment. That was enough to ignite a rally in the teleconferencing company's stock, and it closed the day more than 11% higher.In May 2023, Zoom disclosed that it had invested in and launched a strategic partnership with Anthropic, the privately held company best known for its Claude AI platform. At the time, Zoom did not provide any financial details of the arrangement. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
