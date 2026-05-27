Zscaler Aktie
WKN DE: A2JF28 / ISIN: US98980G1022
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27.05.2026 16:41:31
Why Zscaler Stock Is Crashing Today
Zscaler (NASDAQ: ZS) stock is getting crushed on Wednesday following the company's latest quarterly report. The cybersecurity company's share price was down 30.7% as of 10:40 a.m. ET. After yesterday's market close, Zscaler published results for the third quarter of its 2026 fiscal year -- which ended April 30. While the company reported sales and earnings that beat Wall Street's targets, the stock is still getting hit with a big pullback. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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