Zumiez Aktie

Zumiez für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EATL / ISIN: US9898171015

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11.09.2026 17:32:53

Why Zumiez Stock Fell 17% on Friday Morning

Shares of apparel and action sports retailer Zumiez (NASDAQ: ZUMZ) are taking a tumble today. The company reported Q2 2026 results last night, falling short of Wall Street's estimates. Zumiez opened Friday's trading 16.8% lower, setting a new 52-week low.

Net sales fell 2.5% year over year to $209.0 million. On the bottom line, the net losses per share increased from $0.06 to $0.17. The analyst consensus had pointed to a net loss near $0.11 per share on sales in the neighborhood of $213 million.

And that's not all. Looking ahead, management issued Q3 guidance that was consistently below current Street projections.

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Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
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