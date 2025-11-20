Wi2Wi gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wi2Wi hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Wi2Wi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

